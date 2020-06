TravelWeb scende in campo per le agenzie con Eureka

11:43

TravelWeb scende in pista con nuove soluzioni per sostenere e semplificare il lavoro degli agenti di viaggi. Tra i vari prodotti proposti dalla società di servizi c'è Eureka, un office organizer che ha lo scopo di aiutare l’adv a svolgere il lavoro quotidiano.

Eureka è un programma dinamico e interattivo che velocizza il lavoro di ogni giorno lasciando più tempo a disposizione per curare i rapporti con il cliente diretto. Sulla piattaforma si trova ciò che serve per svolgere l’attività quotidiana, dalla prima nota alla redazione di preventivi, dallo scadenzario all'anagrafica clienti e fornitori, tutto in maniera veloce e con interfaccia grafica molto intuitiva. Tutti i servizi contenuti in Eureka sono consultabili e utilizzabili da smartphone o tablet. Attraverso il sistema è possibile poi accedere alla biglietteria area Sabre, marittina e molto altro.



L’attività di TravelWeb non si ferma qui: la società sta formando i Professional Travel Agent: ex agenti di viaggio, ex banconisti, chi ha dovuto per svariati motivi chiudere la propria agenzia, cioè persone che hanno un proprio pacchetto clienti e che avranno con TravelWeb la possibilità di continuare a svolgere il lavoro senza l'incombenza della parte contabile, burocratica e senza costi fissi.



Un ultimo settore di attività riguarda la selezione dei PartireWeb Agency Point, che diventeranno un punto di riferimento per la clientela b2c derivante dalle campagne pubblicitarie messe in campo dalla rappresentata PartireWeb. Si tratta di un modo alternativo per portare in agenzia nuova clientela che riconoscerà il Point attraverso il logo esposto sia all'esterno che all'interno del punto vendita.