Geo Travel Network è al lavoro con azionisti e partner "per portare a casa prodotti con tariffe competitive verso il mercato": così l'a.d. Luca Caraffini spiega la strategia intrapresa dalla rete per affrontare l'estate.

A poche settimane dalla riapertura delle adv, la sensazione "è che gli agenti stiano gestendo una politica commerciale confusa: tocca al network tenere dritta la barra. Sappiamo che c'è una difficoltà momentanea nella ripartenza e vogliamo aiutare le nostre adv a concentrarsi su un percorso commerciale meno confuso".



In arrivo ci sarebbero quindi prodotti e tariffe vantaggiose per il network, in modo da dare sollievo ai punti vendita stimolando le vendite.



"C'è molto dinamismo tra i fornitori e dare strumenti che rendano competitive le agenzie è un punto che Geo non abbandona mai". O. D.