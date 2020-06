Ergo Assicurazione Viaggi: le polizze copriranno anche le spese per Covid

11:20

Vengono estese anche alla garanzia di assistenza e spese mediche relative a infezione da Covid-19 le coperture delle polizze targate Ergo Assicurazione Viaggi.

“Dopo aver sostenuto il mercato dei tour operator e delle agenzie di viaggi – spiega una nota dell’azienda - accogliendo, in deroga ai contratti, richieste di congelamento o storno di polizze per viaggi non effettuati, presenta un’ulteriore proposta a supporto del trade, storicamente segmento di riferimento”.



Per l’estensione non sono previsti costi aggiuntivi. In altri termini significa che chiunque sottoscriva uno dei prodotti Ergo Assicurazione Viaggi, e manifesti durante il viaggio i sintomi del Covid-19, potrà ricevere tutte le prestazioni di assistenza previste dalla polizza.