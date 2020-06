Viagger e Funky.radio presentano la 'colonna sonora dei viaggiatori'

13:50

Viagger torna in pista e stringe una partnership con Funky Radio.

Funky Radio è un'emittente sul web che propone solo musica funk facendo rivivere anche il sound e lo stile delle radio americane. Dallo scorso 2 giugno 2020 può essere ascoltata digitando funky.radio.

Viagger e Funky Radio hanno stretto una partnership per diventare la colonna sonora ufficiale dei viaggiatori che sceglieranno di prenotare viaggi e vacanze con Viagger; Funky Radio sarà il primo media nazionale che trasmetterà uno spot pubblicitario di Viagger.



“Con Umberto Labozzetta abbiamo già in essere una ottima collaborazione sul nostro canale Spotify che piace molto - ha dichiarato Glauco Auteri (nella foto), general manager di Viagger - ed ora Funky Radio sarà inserita tra i link consigliati del nostro sito, ma non escludiamo in futuro di realizzare anche momenti radiofonici live per parlare di viaggi e vacanze perchè siamo convinti che questo tipo di informazione crei molta attenzione verso il mondo del turismo e Funky Radio ha il ritmo ed il mood giusti per noi“.