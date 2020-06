11:59

Si va verso un prolungamento dell’utilizzo della cassa integrazione da parte delle aziende in crisi per l’emergenza Covid per tutto il 2020. E, in aggiunta, arriverebbe anche il blocco dei licenziamenti per lo stesso periodo.

Sull’argomento sarebbe stata raggiunta l’intesa di massima da parte del Movimento 5 Stelle e del Pd e rientrerebbe all’interno di un pacchetto di misure straordinarie per il sostegno al lavoro al quale starebbero lavorando il ministero dell’Economia di concerto con il ministero del Lavoro.



I nodi da sciogliere

Molti ancora i nodi da sciogliere sul tema, in gran parte legati alle risorse che si renderebbero necessarie per coprire il prolungamento. Per effettuare la stima, si legge su Affaritaliani.it, è infatti necessario attendere il conteggio delle ore effettivamente utilizzate in questi mesi e i costi realmente generati.



Altro punto da verificare sarà se estendere l’estensione a tutte le attività oppure concentrarsi sui settori maggiormente colpiti. Con questa ultima ipotesi sarebbe quindi molto probabile che il prolungamento possa applicarsi alle attività del comparto turistico, considerando che si andrebbe anche nei mesi di spalla e quindi con meno attività.