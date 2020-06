Albastar: partnership con Apg Network per la distribuzione

14:22

Albastar ha siglato la partnership con Apg Network, che permetterà la distribuzione dei voli nel gds di Apg con codice identificativo voli A1.

L’accordo con Apg Iet consentirà l’emissione di biglietteria nei Bsp di tutto il mondo e accesso a più di 100mila agenzie di viaggi, così come accordi di interlinea con più di 100 compagnie aeree.



Albastar, che opera con una flotta di cinque B737-800NG configurati a 189 posti in classe e un B737-400 configurato a 170 posti in classe unica, durante questa estate baserà un aeromobile all’aeroporto di Trapani, prima base nel Sud Italia per il vettore.



Da Trapani i voli sono alla volta di Malpensa, Roma, Cuneo e Lourdes, ma il vettore opera collegamenti anche da Milano Bergamo a Lamezia Terme, Olbia, Catania e Lampedusa.

Da Malpensa Albastar vola non solo alla volta di Trapani, ma anche di Catania.