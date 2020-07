Welcome Travel si concentra sulle vendite in adv

09:18

Welcome Travel si concentra sulle vendite. Seppur anomala, la stagione estiva sta infatti esprimendo qualche segnale di una domanda da sostenere. E al di là dei volumi, grazie al contratto WelcomeTravel Team anche nel 2020 ogni adv parte del network potrà maturare premi fino a 2mila 500 euro semplicemente rispettando l’orientamento delle vendite verso il Gruppo Alpitour, Costa e i partner commerciali della rete, come già previsto dal contratto di affiliazione.



“In un momento così delicato per tutto il comparto – spiega Massimo Segato (nella foto), direttore rete indiretta -, riusciamo a supportare le agenzie grazie a un contratto di affiliazione che, unico in Italia, prevede un meccanismo di incentivazione non collegato alla dimensione o alla crescita dei volumi prodotti, ma è premiante nel caso si conseguano determinati livelli di market share. Questo ci permette di sostenere le nostre agenzie anche in circostanze di mercato meno favorevoli. Per Welcome Travel questo significa confermare, anche in un anno come questo, un investimento verso le adv affiliate di oltre 600 mila euro, un impegno importante per aiutarle a confermarsi protagoniste di un mercato che, anche sotto il profilo della distribuzione, uscirà profondamente rimodellato”.



Le agenzie Welcome Travel, oltre ad accedere ai più alti margini commissionali e a quote promozionali esclusive su prodotti e destinazioni, possono così arrivare ad abbattere completamente la quota di adesione al network.