Voglia di ripartire: Google fotografa le ricerche degli italiani

15:36

Gallipoli, Riviera del Conero, Isola d’Elba, Isola del Giglio e Vieste. Sono queste le mete più ambite dagli italiani per questa anomala estate a corto raggio. A scattare la fotografia è la società di marketing AvantGrade.com, che ha esaminato i trend Google dell’ultimo mese. Dopo l’annuncio del bonus vacanze si è registrata un’impennata di ricerche partendo dall’argomento ‘vacanza’. La regione dove si è cercato di più è stata la Campania, seguita da Umbria, Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Lazio e Toscana.

Tra le curiosità il balzo del 950% di ricerche per il comune Curon Venosta, dopo il successo dell’omonima serie tv, mentre la voce ‘parco acquatico’ fa segnare il più 250%.

Esaminando le ricerche per la voce ‘viaggi’ è forte l’incremento delle Cinque Terre, seguite dal comune di Finale Ligure con il più 150% di ricerche rispetto al 2019.

Se, invece, si esamina la sola voce ‘hotel’, le ricerche più numerose sono quelle relative a Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Valle d’Aosta. Tra le singole località spiccano Palinuro, Varazze e ancora Finale Ligure.



Il Bonus Vacanze

“Il Bonus Vacanze - commenta Ale Agostini, autore Hoepli e direttore di AvantGrade.com - ha riacceso la voglia di muoversi degli italiani soprattutto sul corto e medio raggio, nel weekend e in case vacanze. Le città con più voglia di partire sono risultate Napoli, Bologna e Genova, mentre fra le mete più desiderate svettano diverse affascinanti località marittime del Sud. È un bel segnale di ripresa per l’Italia intera”.