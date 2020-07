Hogg Robinson Group: scomparso l’ex ceo David Radcliffe

19:35

È venuto a mancare nei giorni scorsi l’ex amministratore delegato di Hogg Robinson Group, David Radcliffe; aveva 67 anni, come riporta travelmole.com.

Personalità di spicco del mondo del turismo sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, era entrato nell’azienda nel 1978. Ha poi ricoperto la carica di ceo fino al febbraio del 2018, quando Hrg è passata ad Amex Gbt. Aveva comunque continuato a lavorare all’interno del gruppo come direttore non esecutivo.



L'amministratore delegato di Gbt, Paul Abbott, ha dichiarato: "David ha dedicato la sua vita al settore dei viaggi. La sua passione e determinazione hanno creato opportunità per molte migliaia di persone in tutto il mondo”.