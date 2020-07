La Convention Globale Iglta resta a Milano, appuntamento al 2022

21:00

Un impegno che ha dato frutto. La Convention Globale Iglta, che doveva essere organizzata quest’anno a Milano, resterà in Italia e si terrà sempre nel capoluogo lombardo nel 2022.

"Con l'Italia e il Comune di Milano - commenta il presidente e ceo di Iglta, John Tanzella - abbiamo una partnership durevole e consolidata ed il consiglio di amministrazione dell’Iglta si è adoperato per onorare l’impegno preso con il Paese, che ha vinto il bando per la nostra Convention Internazionale, mantenendo Milano tra le città ospitanti”.



"C'è voglia di ricominciare"

“C'è voglia di ricominciare - dichiara Maria Elena Rossi, direttrice marketing e promozione di Enit Agenzia Nazionale del Turismo – e il nuovo approccio turistico vede l’offerta impostata sulla qualità, sulle esperienze tra città e territorio circostante, tra piccolo e grande”.



“Nel 2022 - prosegue - Iglta avrà a disposizione un prodotto ancora più innovativo grazie a questa opportunità ed Enit continuerà ad investire in questo ed altri eventi, perché è una delle strategie della nostra pianificazione”.



La convention, appuntamento internazionale per i grandi brand che si confrontano con il mercato Lgbtq+, non era più in Europa da otto anni e vedrà il ritorno in questo continente grazie all’Italia. Rappresentanti di catene alberghiere, buyer, agenti di viaggi, tour operator, influencer e media si danno appuntamento nel nostro Paese, per un totale di 720 stakeholder internazionali specializzati che generano circa 400 milioni di euro di volume di affari ogni anno.



“Ricominceremo dalla promozione con la stessa forza di prima, con lo stesso impegno che abbiamo profuso nel 2019, perché abbiamo bisogno di vedere il lato positivo del problema” conclude Roberta Guaineri, assessore al turismo del Comune di Milano.