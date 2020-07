17:00

Tornare a vendere viaggi, il più presto possibile: è questo l'imperativo delle agenzie italiane.

La volontà di riprendere l'attività con la massima urgenza ed efficacia emerge chiara dal sondaggio lanciato dalla redazione di TTG Italia. Una ricerca creata per aiutare Regioni, consorzi ed enti di promozione territoriale a vendersi più e meglio grazie al supporto della rete trade nazionale, ora più che mai in cerca di materiali e informazioni per suggerire prodotti di viaggio e di soggiorno nella Penisola.



Fra i tanti dati emersi utili a stabilire un contatto proficuo con le agenzie - non soltanto per l'estate in corso ma anche in vista dell'autunno e dell'inverno - uno riguarda sicuramente i materiali da presentare al cliente, dove cataloghi e supporti cartacei comunque reputati importanti da oltre il 50 per cento delle agenzie, vengono abbondantemente soppiantati dalla richiesta di “video e immagini ispirazionali da mostrare al cliente”, molti dei quali utilizzabili anche per la comunicazione social. Emerge infatti ancora dal sondaggio che sarà quest'ultima la modalità più utilizzata per agire in maniera incisiva e mirata sulla clientela.



Ai territori vengono poi richiesti materiali da vetrina ideati per attrarre l'occhio del passante in era Covid, e pertanto tarati su immagini e messaggi calibrati per la situazione del momento.



Gli agenti di viaggio chiedono anche ai territori strumenti di aggiornamento specifici per la loro categoria professionale, con il dettaglio dei servizi aperti e in sicurezza, nonché sezioni dei siti web per le prenotazioni in arrivo dal trade.



Per contro le agenzie si impegnano a dare assistenza continua alla clientela, mettendo a disposizione dei viaggiatori vari canali per la comunicazione diretta, anche questi dettagliati nel sondaggio.



I dati saranno integrati da analisi e suggerimenti appositamente rilasciati a TTG Italia da psicologi e pedagogisti al fine di aiutare i territori ad avviare con le agenzie un rapporto di partnership proficuo e continuativo. Statistiche e informazioni integrative saranni raccolte in un e-book a disposizione dei territori interessati a diffonderli ai propri operatori.



