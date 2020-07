Bonus 600 euro di aprile, le domande scadono oggi

11:57

Scadono oggi le domande per presentare la richiesta del bonus di 600 euro di aprile, la seconda mensilità riservata ai liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private. Tuttavia potranno richiederlo solo coloro che non hanno ottenuto il bonus di 600 euro della prima mensilità, non avendone fatto domanda, più i nuovi beneficiari previsti dal decreto interministeriale di maggio, che ha appunto ampliato la platea di chi ha diritto al bonus.

I beneficiari

Il decreto, come spiega money.it, prevede infatti che possano ottenere il bonus 600 euro di aprile i professionisti iscritti alla cassa di previdenza privata, ma non in via esclusiva. Questi infatti possono essere iscritti alla cassa del proprio ordine, ma anche alla Gestione separata INPS, a patto che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato.



Chi non ha fatto quindi domanda per il bonus 600 euro di aprile deve affrettarsi e farlo entro oggi.



Coloro che, invece, hanno fatto istanza per il bonus 600 euro di marzo e lo hanno ottenuto si sono visti corrispondere in automatico la cifra della seconda mensilità dalla propria cassa di previdenza.