L'estate delle barche di lusso: aumentano le prenotazioni

di Oriana Davini

13:05

Lussuose, esclusive, garanti di privacy e libertà: le barche di lusso registrano un picco di prenotazioni in questa strana estate dove il distanziamento sociale detta le regole.

La conferma arriva da Floating Life, società di charter e brokeraggio con sede in Svizzera: "Una delle nostre unità della flotta di barche di lusso in charter, quindi dai 30 metri in su, è già fully booked. Si tratta di una stagione corta, con luglio e agosto quasi totalmente prenotati - spiega il ceo, Andrea Pezzini -: settembre è incerto perché non è chiaro il calendario scolastico".



Le mete più gettonate sono Liguria, Costa Azzurra, Corsica, Sardegna, la Costiera Amalfitana così come le isole dell'arcipelago toscano e le Eolie.



I clienti tipo? Famiglie poco numerose, coppie e nuclei di quattro persone, con molti tedeschi, austriaci e clienti di Abu Dhabi amanti dell'Italia.