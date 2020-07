Nel primo semestre dell’anno sono andati in fumo 280 miliardi di euro

14:01

Un bilancio pesante: 280 miliardi di euro scomparsi. È questa la stima per il primo semestre dell’anno secondo l’Osservatorio sui bilanci delle Srl pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti.

Stando ai dati, il calo è stato del 19,7% e la macroarea più colpita è stata quella del Nord-Est, con un -21,3%.



Per quanto riguarda le provincie, invece, il contro più salato lo paga Potenza, con un -29,1%, seguita da Arezzo e Fermo.



“Quella che emerge dalle nostre simulazioni sulla perdita di fatturato delle società di capitali italiane nel primo semestre dell’anno – commenta il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani - è una cifra impressionante che non può non destare enorme preoccupazione per il destino delle imprese italiane”.