Truffa in agenzia: si fingeva sindaco per prenotare biglietti senza pagare

21:00

Si fingeva sindaco di un comune del Nord Italia, acquistava biglietti aerei, ma non saldava il conto. Un raggiro insolito ma ben collaudato, che ha richiesto lunghe indagini, quello messo in atto da un uomo ai danni di un'agenzia di viaggi di Budoni, piccolo comune in provincia di Sassari.

Pubblicità

L’autore della truffa, si legge su fonti locali, si sarebbe più volte spacciato per un noto primo cittadino, fornendo come prova dei documenti di identità. Una volta ricevuti i documenti di viaggio, però, l'uomo non avrebbe saldato il conto.



A scoprire il raggiro, dopo le denunce dell'agenzia sarda, il Comando dei carabinieri di Nuoro.