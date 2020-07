Musement partner ufficiale del World Tour di Paddle Surfing

13:03

Sarà Musement il partner ufficiale dell'Associazione Professionale di Paddle Surfing (APP) per la vendita di biglietti e pacchetti turistici del World Tour, ampliando così la propria presenza nel mondo dei grandi eventi sportivi, che già include America's Cup, Davis Cup e la Formula 1 ad Abu Dhabi.

L'APP World Tour si terrà a Gran Canaria Pro-Am dal 20 al 29 novembre 2020 e ospiterà anche le APP European Racing Championships e gli Inflatable SUP World Games. I pacchetti creati da Musement saranno in vendita da metà luglio: oltre all'ingresso agli eventi, comprenderanno anche alloggio, voli, esperienze ed eventuali ulteriori servizi.



"Eventi come questo sono parte integrante dell'industria del turismo e ribadiamo il nostro impegno come partner tecnologico e turistico per eventi sportivi internazionali", commenta Paolo Giulini, Vp ticketing & sports di Musement. O. D.