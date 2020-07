Gattinoni: torna la voglia di viaggiare, ecco le mete preferite

11:05

I budget sono più limitati rispetto agli anni scorsi, è vero, ma la voglia di vacanze è tornata e le prenotazioni aumentano in modo rilevante di settimana in settimana. Arriva dalle agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork un forte segnale di speranza per questa estate così anomala: a partire dalla metà di giugno le richieste di informazioni sui protocolli di sicurezza e la situazione dei resort e delle compagnie aeree si stanno tramutando in prenotazioni, con i soggiorni balneari in pole position.

I nodi irrisolti

Trend positivo, dunque, ma ci sono ancora problemi irrisolti, come spiega Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Travel Network Srl, che lamenta mancanza di chiarezza da parte del Governo. “Le vendite - sottolinea - hanno avuto una ripresa, ma sono condizionate da blocchi per alcune mete e dalla mancanza di informazioni certe da parte degli organi istituzionali. Governo, enti, regioni ed esperti dovrebbero trasferire tranquillità; le persone al momento prenotano sotto data, ma se riceveranno segnali sicuri si muoveranno volentieri in anticipo".



"Con i tour operator - aggiunge - collaboriamo strettamente, ma abbiamo tutti lo stesso problema di mancanza di indicazioni certe che agevolino una strategia a medio termine”.



Le destinazioni dell'estate

Per ora comunque la vacanza è soprattutto made in Italy e a essere premiate sono le mete raggiungibili autonomamente in auto e con auto e traghetto come Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Nelle ultime settimane sta crescendo la domanda sulle isole come Sardegna e Sicilia, dove Gattinoni Travel Network sta lavorando per potenziare e garantire i collegamenti aerei.



È il caso del Pollina Resort, vicino a Cefalù, di cui il gruppo ha l'esclusiva; per raggiungerlo ha predisposto voli da più aeroporti del Nord Italia.



Per la montagna, invece, particolarmente richieste sono le destinazioni del Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta.



La piattaforma per le agenzie

Il gruppo mette a disposizione delle agenzie la piattaforma On the Road, che consente loro di confezionare in autonomia proposte di tour in auto scegliendo con un click la modalità di percorrenza tra propria auto, auto a noleggio e fly & drive.



Le proposte sono costruite ad hoc sulle esigenze del cliente, dalla cultura all’enogastronomia, dal mare alle città, ma ci sono anche idee di viaggio territoriali preconfezionate di qualsiasi durata, dalle Dolomiti alla Sicilia.



Tornando alle mete preferite in Europa, nonostante qualche incertezza per collegamenti e regole, riscontrano favore la Grecia e la Spagna. Il lungo raggio e molte mete del medio raggio sono invece difficili da perseguire proprio a causa dei blocchi dei confini e delle preoccupazioni dei clienti per quarantene previste o dubbie al rientro delle vacanze.



Le richieste

Coppie e famiglie che contattano le agenzie del network chiedono la garanzia di poter eventualmente annullare senza penali: “Rispetto agli altri anni – spiega il gruppo - le persone sono più insicure, chiedono molti preventivi prima di finalizzare, ma le agenzie danno garanzie che le piattaforme online non offrono”.



Dai dati dei network Gattinoni emerge come il bonus vacanze stanziato dal governo non sia richiesto in quanto, spiega la nota del gruppo, “il suo utilizzo è complicato, con tanti limiti e poche indicazioni precise". Al contrario i voucher, che inizialmente erano stati percepiti in modo critico, stanno spingendo le richieste per l’inverno e il Capodanno: “Ci sono segnali importanti su Caraibi, Oceano Indiano ed Emirati Arabi” conclude la nota.