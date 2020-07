di Oriana Davini

08:20

È il settore che negli ultimi 30 anni ha registrato una crescita stabile e costante del 4% e che nel 2020, per la prima volta, vedrà una battuta d'arresto tra il 25 e il 35 per cento: è il luxury, comparto nel quale l'Europa è il primo mercato, oltre che il primo produttore.

"Un asset strategico con due paesi leader, Italia e Francia - spiega Stefania Lazzaroni, d.g. di Fondazione Altagamma, intervenuta al webinar su Made in Italy e turismo organizzato da Global Blue -: eppure non compare mai nelle politiche europee o nazionali".



Non è un caso che Altagamma abbia inserito il turismo tra i propri obiettivi strategici quest'anno, ribadito in un Position Paper con 10 raccomandazioni inviato al Consiglio Europeo.



Le previsioni

Tra gennaio e aprile 2020, sottolinea Alessandra Priante, direttore Europa dell'Unwto, "a livello globale gli arrivi turistici sono crollati del 44%: la stima è che a fine anno la perdita di flussi turistici sia almeno del 58%".



E la partita che stiamo giocando è già quella per il 2021 e 2022. "Ecco perché serve avere chiari flussi e target, non subirli come spesso accade, mantenendo un buon equilibrio tra pubblico e privato. Quest'ultimo, quindi il lusso e tutti i settori collegati, deve essere il traino e guidare l'offerta e la costruzione di prodotti per stimolare la domanda".



Un esempio è il lavoro di posizionamento portato avanti dal comune di Milano negli ultimi anni, oltre che di Montenapoleone District, l'associazione che ha saputo trasformare il Quadrilatero della Moda e i suoi brand in una destinazione in sé.