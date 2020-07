08:04

Voli cancellati, voucher al posto dei rimborsi, assistenza difficile da ottenere e canali di comunicazione pressoché inesistenti: è caldissimo il fronte che separa le agenzie di viaggi dalle compagnie aeree nella prima estate post Covid-19. I due comparti negli ultimi anni non si sono mai dichiarati amore reciproco, anzi anche in tempi di pre-pandemia il rapporto tra dettaglianti e vettori, pur con le eccezioni del caso, oscillava tra una sobria collaborazione e velate accuse di voler estromettere la distribuzione dalla vendita di posti volo.

E ora che dopo il lockdown il turismo italiano prova a ripartire, con i t.o. da un lato in corsa per portare prodotto in adv e gli agenti impegnati a spiegare, rassicurare e convincere i clienti che andare in vacanza è possibile, ancora una volta sono proprio i voli a rappresentare uno dei nodi più difficili da sciogliere per salvare una stagione di per sé già molto compromessa... (continua sulla digital edition)