Internoleggio stringe un accordo con Maggiore Autonoleggio

Internoleggio annuncia una nuova partnership con Maggiore Autunoleggio. Internoleggio si occuperà della promozione e commercializzazione di Maggiore su tutto il mercato nazionale. Tra i ‘plus’ a disposizione del trade, ci sono un help desk b2b, una rete di promotori distribuita in tutte le regioni della penisola e il supporto di marketing e comunicazione per tutte le attività b2b.

“Siamo molto onorati e fiduciosi che questa collaborazione potrà portare ottimi risultati e nuova linfa al marchio storico italiano di Maggiore sul mercato del trade “ afferma Giuseppe Veronelli, managing director di Internoleggio.

Internoleggio è distributore preferenziale per le agenzie di viaggio italiane di Maggiore; mediante un sito web b2b molto semplice da utilizzare, le agenzie di viaggi possono accedere a un parco auto costantemente aggiornato, distribuito in oltre 180 stazioni di noleggio sparse per tutta la Penisola.



Grazie alla consolidata esperienza del suo team, www.internoleggio.it è in grado di offrire interessanti tariffe, con quotazioni sempre in tempo reale e la possibilità di poter usufruire in forma esclusiva della tariffa Premium che comprende chilometraggio illimitato; supplemento tasse aeroporto/città/altro; oneri automobilistici; eliminazione totale responsabilità economica per danno; eliminazione totale responsabilità economica per furto; guidatore aggiuntivo, Iva. Per prenotare, le agenzie devono solo registrarsi sul sito www.internoleggio.it, inserendo i propri dati e ricevendo entro 24 ore il codice cliente e la password. La prenotazione vera e propria durerà poi il tempo di tre click, sempre con la ricezione della conferma immediata da parte del fornitore.