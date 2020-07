08:35

Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, prepara una grande campagna di fine estate con interviste, analisi e opinioni.

Una carrellata dei personaggi del settore al microfono della nostra agenzia stampa. Operazione nata per aumentare i contenuti editoriali erogati dalla redazione di TTG.



L’informazione di settore ha sempre più necessità di storie e notizie in tempo reale con una tecnologia rapida capace di dare spazio non solo alla semplice news, ma a tutte quello che rientra nel capitolo approfondimenti.



Ci sarà anche l’appuntamento con alcuni dei nostri blogger, che in soli 2 minuti racconteranno le loro opinioni. Gente di Viaggi sarà la proiezione audio dell’informazione TTG Italia che nei primi 6 mesi dell’anno ha superato i 2 milioni di utenti unici (dato certificato) solo sull’agenzia di stampa.



