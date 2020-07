10:28

Agenzie di viaggi, finalmente arrivano i fondi. Per ora è isolo un’ipotesi, ma la manifestazione della distribuzione di ieri a Roma ha aperto uno spiraglio su possibili trattative.

Lo spazio per interventi rapidi a sostegno delle agenzie di viaggi si troverebbe all’interno del Decreto Semplificazioni, che secondo le intenzioni dovrebbe essere approvato prima della pausa estiva del Parlamento e dunque prima del 10 agosto. “E all’interno potrebbero esserci misure per il turismo”, precisa Enrica Montanucci, presidente Maavi e organizzatrice della manifestazione di ieri.



“Abbiamo avuto diversi incontri istituzionali al Ministero e anche con l’opposizione - prosegue Montanucci -. Ma il dato ancora più positivo è che oggi ho in programma un ulteriore incontro per la stesura del decreto”.



Le richieste

Cassa integrazione e finanziamenti a fondo perduto: sono queste sostanzialmente le richieste avanzate dalla categoria nella giornata di ieri.



“Abbiamo parlato anche dei sistemi di calcolo dei finanziamenti, ad esempio chiedendo che non venga calcolato su base mensile ma su base semestrale - prosegue l’agente di viaggi -. E abbiamo anche portato il problema della marginalità: perché se a un’attività viene riconosciuta una percentuale del fatturato, con lo stesso sistema di calcolo a noi in realtà viene riconosciuta una percentuale dell’utile”.



Ancora aperto il discorso della cassa integrazione. “Si parla di un prolungamento fino a dicembre, ma bisogna vedere”.