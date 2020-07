Europ Assistance Italia rilancia con la polizza Cancellation Top

15:58

La voglia di viaggiare resiste, ma forti sono i timori legati alla diffusione del virus Covid-19: dallo studio Ipsos 'Future Travel' commissionato da Europ Assistance Global, emerge che, nonostante il 76% del campione si dichiari preoccupato per i pericoli sanitari, l’88% sceglie di restare per le proprie vacanze in Italia, mentre il 91% sostiene che sia importante avere sempre una copertura assicurativa in caso di annullamento viaggio.

Europ Assistance Italia rilancia così la polizza annullamento top di gamma: Cancellation Top. La novità è l’introduzione dell’infezione del virus Covid-19 tra le cause di annullamento viaggio; gli altri plus sono rappresentati dalla copertura garantita anche nei casi di malattie croniche e preesistenti e dalla possibilità di acquistare la polizza fino a 72 ore dalla prenotazione del viaggio.



“Chi decide di viaggiare, in particolare oggi, cerca protezione e sicurezza. Europ Assistance Italia risponde con una soluzione assicurativa semplice e trasparente pensata per accogliere le esigenze dei suoi clienti, adattando l’offerta al contesto attuale e ampliando le opportunità di copertura, con l’obiettivo di offrire un prodotto chiaro e completo. Da più di 50 anni siamo una care company vicina ai propri clienti, in questo frangente sosteniamo chi sceglie di organizzare una vacanza con attenzione mirata a fornire sicurezza in tutte le sue fasi organizzative” sostiene Mauro Cucci, chief travel & personal officer di Europ Assistance Italia.



La polizza, oltre al rimborso in caso di rinuncia o di annullamento della vacanza, prevede anche un rimborso per le spese di riprogrammazione, compresi gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio.