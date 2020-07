Ergo Assicurazione Viaggi, estensione per il Covid-19

15:37

Ergo Assicurazione Viaggi annuncia l'estensione, in tutte le sue polizze, della copertura per le garanzie di assistenza e spese mediche relative a infezione da Covid-19. "Da tempo stiamo lavorando ad una copertura per il Covid-19, anche su forte richiesta dei nostri clienti, tour operator e agenzie di viaggi - dice il direttore generale Dario Giovara (nella foto) -. Finalmente possiamo annunciare questa importante novità che introduciamo sul mercato senza alcun aumento del premio assicurativo".



