08:35

Sono, da sempre, i più esposti, quelli in prima fila ad aver a che fare con i clienti, quelli che sanno dare sicurezza, consigli e informazioni a chi deve viaggiare. Mai come in questo periodo, gli agenti di viaggi stanno mostrando il loro vero valore, e il loro ruolo di consulenti emerge sempre più chiaramente.

L’estate 2020 è il banco di prova, durissimo nel quale i dettaglianti stanno dimostrando chi sono davvero e cosa significa essere al fianco dei clienti in ogni situazione.



Dalla riapertura ad oggi è stato tutto in salita, fra informazioni su Paesi aperti e chiusi, quarantene, trasporto aereo, cancellazioni, bonus vacanze e prodotto difficile da reperire.



LE INTERVISTE AI PROTAGONISTI SU TTG MAGAZINE OGGI IN DISTRIBUZIONE E DISPONIBILE ONLINE A QUESTO LINK.