di Lino Vuotto

08:03

Il portale per le agenzie può attendere. Le priorità in casa Ryanair al momento sono altre e per la novità annunciata sul mercato italiano bisognerà aspettare ancora qualche tempo.

In un’intervista rilasciata a TTG Italia lo scorso inverno Chiara Ravara, head of international communications, aveva anticipato che il progetto per avvicinare la distribuzione stava andando avanti e contava di riuscire a metterlo online entro la fine dell’anno. Poi il corso degli eventi ha stravolto ogni programma e la precedenza è stata data al ritorno alla normalità sul fronte dell’operatività.



“Difficile adesso potere dire quale sarà la nuova deadline – ha aggiunto Ravara -. Ma posso assicurare che non è un progetto che metteremo in soffitta, perché siamo convinti che sia un’idea da portare avanti. Nel frattempo abbiamo aggiunto nuove funzionalità nella sezione gruppi, che ci ha dato delle belle soddisfazioni”.