Esperienze e escursioni a Palermo: 4 t.o. danno vita a Balagoo, dedicato alle agenzie

Loro sono Tour of Sicily, VerdeSicilia, JustSicily e Ulisse t.o., operatori inbound che si occupano da sempre di Sicilia. Dopo un confronto avvenuto durante il lockdown, i 4 t.o. hanno deciso di dare vita a una marchio sotto il quale racchiudere una serie di escursioni giornaliere a partenza garantita e colmare un gap dell’offerta turistica siciliana. Da qui è nato Balagoo.com.

“Ci siamo resi conto che a Palermo questo tipo di prodotto mancava. Abbiamo così deciso di fare squadra e lanciare un serrato calendario di day tours con partenze garantite, minimo due partecipanti e con guide multilingue” spiega Vincenzo Ciceraro, titolare di Tour of Sicily.



“I tour con partenze garantite colmano un gap nel settore – spiega Ivan Sabella, socio e direttore di VerdeSicilia – e costituiscono una grande opportunità per le agenzie di viaggi, che possono offrire un migliore servizio ai loro clienti individuali”.



I tour, infatti, sono prenotabili anche dalle agenzie di viaggi italiane attraverso un’area riservata sul sito Balagoo.com, e sono ovviamente dedicate anche al turismo internazionale.



“Le escursioni programmate arricchiscono l’offerta Palermo – aggiunge Anna Maria Ulisse, titolare della Ulisse t.o. – e costituiscono una grande opportunità anche per gli operatori stranieri che, sulla base di un prodotto pronto ed affidabile, possono pianificare la destinazione, sia per gli individuali che per i gruppi”.



I tour in partenza da Palermo sono per Erice, Piazza Armerina, Etna e Taormina, Marsala e Isola di Mozia, e per le Isole di Favignana e Ustica. A Palermo città sono previste tre escursioni a piedi con guida dedicata.



“Abbiamo programmato - aggiunge Giusi Macchiarella di JustSicily - un piano di escursioni partendo dal territorio. Inizialmente Palermo. Puntiamo ad offrire servizi garantiti a chi entra in una struttura ricettiva e vuole fare una gita di una giornata a Segesta o Agrigento o Marsala. Chi vuole andare a Cefalù ha a disposizione il treno, mentre nella parte occidentale i collegamenti sono difficili. In questo modo puntiamo anche ad aumentare il numero di pernottamenti a Palermo”.



Le escursioni sono a partenza garantita con minimo due partecipanti.