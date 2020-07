08:02

Ormai le compagnie aeree sono diventate un problema. Franco Gattinoni prende posizione dopo che le agenzie di viaggi di tutto il Paese si sono scagliate contro i vettori.

“Non è più accettabile assistere ogni giorno a questo teatrino. Non possono mettere e togliere aerei di continuo. Meno partenze ma garantite. Bisogna evitare le continue sorprese”.



Le aerolinee infatti, alle prese con la crisi finanziaria, spesso annunciano i voli per poi cancellarli nel giro di pochi giorni.

“Tutti i vettori stanno ricevendo aiuti di Stato ed a questo punto siano chiari. Devono annunciare meno rotte ma mantenerle, serve trasparenza. In fondo a differenza nostra hanno ricevuto supporti e aiuti in maniera evidente. Ora basta dobbiamo avere certezze”. (r.v.)