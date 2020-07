08:03

Tra i tanti problemi che le agenzie di viaggi stanno affrontando in questi mesi ci sono quelli relativi ai viaggi di nozze: comparto preziosissimo, con budget medio-alti ed elevata redditività per le agenzie, nel 2020 si è pressoché completamente fermato insieme all'industria dei matrimoni.

Le coppie che avevano fissato il fatidico sì da marzo in poi hanno rimandato tutto al 2021, luna di miele inclusa.



Il segmento è in stand by, appeso a un voucher e alla promessa che il prossimo anno si riuscirà di nuovo a viaggiare.



