Robintur, arriva la polizza aggiuntiva gratuita

15:51

Una polizza aggiuntiva gratuita sulle prenotazioni effettuate in agosto e settembre. È l’iniziativa di Robintur Travel Group, nell’ambito della campagna ‘Vacanze in buone mani’, per i clienti che acquisteranno, nei prossimi due mesi, pacchetti viaggio per qualsiasi destinazione nelle agenzie Robintur e Viaggi Coop, ai quali verrà offerta in omaggio la polizza assicurativa ‘Garanzie aggiuntive Covid-19’ di UnipolSai.

Questa dà diritto al rimborso per eventuali maggiori costi sostenuti nel caso non sia più disponibile, per il rientro, il mezzo previsto dal contratto di viaggio, e si rendesse dunque necessario spostarsi con un mezzo alternativo; inoltre, per eventuali restrizioni imposte dalle autorità locali, consente il prolungamento del soggiorno sino a 15 giorni in più rispetto a quanto preventivato.