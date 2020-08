Proroga ammortizzatori: il plauso delle associazioni del turismo

12:47

Federalberghi, Fipe, Faita e Fiavet esprimono apprezzamento per le proposte emerse al tavolo di confronto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, e per i Beni e Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, per aver accolto gran parte delle proposte che le parti avevano condiviso in un avviso comune sottoscritto con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs il 14 luglio scorso. Nel sottolineare le perduranti difficoltà del settore turismo con cali di fatturato e conseguenti riduzioni dell’occupazione, hanno condiviso la proposta di prolungamento degli ammortizzatori Covid-19 per ulteriori 18 settimane, con la richiesta di poter fruire dello strumento in continuità con i precedenti periodi e con una maggiore flessibilità sui tempi di utilizzo dello strumento.

Federalberghi, Fipe, Faita, Fiavet, riporta HotelMag, hanno espresso parere favorevole anche sulle misure alternative di decontribuzione per chi richiama o ha già richiamato in servizio i propri lavoratori sospesi, con la precisazione che l’incentivo riguardi non solo le imprese che hanno completamente sospeso l’attività, ma anche quelle che l’hanno ridotta parzialmente e che interessi anche i lavoratori a tempo determinato e stagionali.



L’occasione dell’incontro è stata utile per precisare la necessità di modificare le previsioni del Decreto Rilancio sulla proroga “forzosa” dei contratti a termine, riducendone gli oneri contributivi a carico delle imprese, oltre che per sollecitare il Governo a considerare, sia pure legata alla straordinarietà dell’emergenza, la reintroduzione dell’istituto dei voucher.