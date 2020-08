Viaggi di nozze in pausa, aspettando il 2021

09:16

Tra i tanti problemi che le adv stanno affrontando in questi mesi ci sono quelli relativi ai viaggi di nozze: comparto preziosissimo per l'industria dei viaggi, con budget medio-alti ed elevata redditività per le agenzie, nel 2020 si è pressoché completamente fermato insieme all'industria dei matrimoni.

Le coppie che avevano fissato il fatidico sì da marzo in poi hanno rimandato tutto al 2021, luna di miele inclusa. E allora che fare con i viaggi già prenotati? "Abbiamo un'enormità di honeymooner in attesa di ripartire e guardiamo tutti alla ripresa del lungo raggio - ammette Serena Cividin...(continua nella digital edition)