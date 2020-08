di Adriano Lovera

La ripresa del mercato passerà dalla consulenza specializzata. Ma il presente è ancora debole, se ne riparlerà nel 2021.

“L'anno prossimo pensiamo di crescere e potremmo aggiungere fino a 50 nuovi personal voyager rispetto ai 120 di oggi, presi tra gli affiliati a Gattinoni che sceglieranno la nostra formula” ha detto a TTG Italia Ezio Barroero (nella foto), presidente di Lab Travel Group, in riferimento ai nuovi tipi di contratto che il network proporrà ai suoi agenti, basato su una collaborazione che privilegia la consulenza al cliente a domicilio o in apposite filiali, ma senza più i costi del negozio su strada.



“Una proposta - specifica Barroero - rivolta a figure già esperte”. Quanto alla stagione in corso, non si fa mistero delle difficoltà, ma resta la fiducia. “I volumi sono bassi, il lungo raggio ancora inesistente a parte qualcosa per l'ultimo trimestre - conclude il presidente -. Ma i nostri agenti non si sono demotivati e hanno mostrato flessibilità, imparando a vendere di tutto, dai viaggi in camper alle locazioni in montagna”.