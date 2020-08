Welcome Travel lancia il catalogo #Liberidiviaggiare in digitale

12:39

Per la prima volta in edizione digitale, è in distribuzione il nuovo catalogo promozionale #Liberidiviaggiare Welcome Travel, che consente l’aggiornamento dei prezzi e delle disponibilità in tempo reale su una scelta di viaggi dedicata a Mare Italia, Montagna, Grecia e Spagna e con una sezione luxury.

Pensato per dare un ulteriore strumento di vendita alle agenzie del network, può essere utilizzato per attività di marketing, con l’obiettivo di raggiungere nuova clientela o interagire con quella fidelizzata.



“L’obiettivo è intercettare la domanda di un cliente che nella scelta del viaggio continua a cercare la consulenza, la garanzia e la sicurezza di un’agenzia Welcome - spiega Adriano Apicella, a.d. Welcome Travel -. Il nuovo supporto è frutto di un investimento e di un impegno del team prodotto, marketing e It durante il periodo di lockdown”. La veicolazione del promozionale avviene tramite app, siti delle adv del network e un link per condividere i contenuti sui social.