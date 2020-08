Flexible Autos lancia il noleggio camper

12:00

Si amplia l’offerta sul portale Flexible Autos. Sulla piattaforma del broker è ora disponibile il noleggio Camper in Italia, Spagna, Francia, Grecia, Stati Uniti e Canada.

Entro la fine dell’estate il servizio sarà attivato anche in Australia e Nuova Zelanda.

“Durante il periodo di lockdown abbiamo lavorato intensamente per arricchire ulteriormente la nostra piattaforma di prodotti che consentano alle agenzie di viaggi di poter offrire alla propria clientela nuove soluzioni di viaggio aumentando anche la redditività, ci siamo impegnati ‘a tutto campo’ nel supportare sempre di più le agenzie di viaggi nostre clienti in una fase molto delicata” afferma Alessandro Patacchiola, general manager Europa di Flexible Autos (nella foto).



Una soluzione sicura

La novità vuole rispondere all’esigenza di vacanze sicure, nonché essere un’alternativa ai transfer e alle tradizionali offerte di spostamenti presenti sul mercato. “Abbiamo sempre lavorato in funzione delle necessità del mercato b2b e mai come in questo momento ci sentiamo a fianco delle agenzie di viaggio – aggiunge Patacchiola -. Il Noleggio Camper rappresenta una autentica novità e uno strumento di offerta in più a disposizione delle agenzie di viaggi, peraltro, siamo gli unici, nel proporre tutto all’interno di un’unica piattaforma, stiamo però anche lavorando per offrire altri nuovi prodotti e posso anticipare che a breve ci saranno novità molto importanti”.



Novità per il noleggio auto

Sul fronte del noleggio auto, Flexible Autos, sta aumentando costantemente le destinazioni che prevedono le ‘Tariffe Premium’ alle quali è possibile aggiungere il prodotto di Rimborso della Franchigia in maniera da poter offrire ai propri clienti una copertura veramente completa.