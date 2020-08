L’estate di Italianway: holiday working nelle ville italiane

09:25

Un’estate anomala, in cui anche il modo di fare vacanza viene rivoluzionato. È il cosiddetto holiday working una delle tendenze della summer che emerge dall’analisi dei dati del portale italianway.house, attivo da un mese.

Il sito, che si propone comeuna vera e propria Ota degli affitti brevi, registra infatti un exploit di richieste da parte di famiglie e gruppi di amici in cerca di case, sia al mare che in montagna, che consentano a uno o due membri della famiglia di lavorare in serenità mentre gli altri si rilassano, per poi organizzare attività ricreative per tutti nel weekend.



Il 20% delle notti vendute sul portale, che vanta 300mila notti prenotabili l’anno, è all’insegna dell’holiday working e il budget medio messo in campo è di 120/150 euro a notte.

“Famiglie e gruppi di amici- spiega l’a.d. Marco Celani - hanno cambiato modo di viaggiare, destinazioni e tipologia delle case ricercate per far fronte alle esigenze lavorative, e l’incertezza sui trasporti che disincentiva viaggi lunghi ha come rovescio della medaglia la riscoperta di zone che tradizionalmente non erano mete turistiche, ma lo stanno diventando”.



I requisiti indispensabili

Per essere adatte a questo tipo di vacanza le case devono essere spaziose, con aree esterne private (giardini recintati per far giocare i figli in sicurezza magari mentre i genitori lavorano, dehor o terrazze), almeno tre ambienti separati, barbecue e piscina a uso esclusivo. Requisito fondamentale è senz’altro il wi-fi illimitato.



Le destinazioni

Tra le destinazioni più prenotate Termoli, Bormio, Rapallo, tutte le Marche e la Puglia. Gli stranieri di prossimità - francesi, tedeschi e svizzeri - fanno invece dei minitour e prenotano con Italianway soggiorni diffusi basati su itinerari come ad esempio Langhe, Cinque Terre, lago di Como in 3 settimane, oppure Rapallo, Alassio, Finale Ligure in 6 giorni, o ancora lago di Garda, Conero con Sirolo nelle Marche, borgo antico di Termoli in Molise, itinerario molto richiesto dai tedeschi.