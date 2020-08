Patané, Confturismo-Confcommercio: “A rischio 1 milione di posti di lavoro”

11:25

“In epoca normale il quadrimestre giugno-settembre valeva il 60% delle presenze turistiche e della spesa di tutto l’anno in Italia: senza contare l’outgoing, dove gli Italiani spendevano, nello stesso periodo, 11,5 miliardi. Di tutto questo, l’estate 2020 salverà – forse – il 25%”.

L’allarme arriva da Luca Patané (nella foto), presidente di Confturismo-Confcommercio, alla luce dell’andamento delle ultime settimane. Patané aggiunge: “Si prenda atto, una volta per tutte, che il turismo è già da tempo colonna portante dell’economia italiana, non una vaga chance per il futuro. Sono concretamente a rischio 1 milione di posti di lavoro”.



Secondo i dati Swg, la spesa media sarà di circa 680 euro a persona, ma c’è ancora un 20% di potenziali clienti che non prenota per problemi economici o disponibilità di ferie. Senza contare l’impatto del turismo estero, che fa segnare un crollo verticale dei flussi, a -75%.