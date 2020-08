08:35

Dalla cassa integrazione alle tutele per gli autonomi: il decreto agosto prevede alcune misure a sostegno del settore, tra cui l’aumento del fondo per le agenzie di viaggi, che viene esteso anche a guide e accompagnatori turistici, come riassume ansa.it.

Tra i provvedimenti, gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni e per chi riapre l’attività. Lo ‘sconto’ è pari al 100% e varia dai 3 ai 6 mesi, a seconda delle condizioni contrattuali. Inoltre viene prorogata la Cig fino al 31 dicembre prossimo. Per gli autonomi sono previsti invece 1.000 euro, così come per gli stagionali del comparto.



Il fondo per le agenzie di viaggi

Il fondo emergenze per le agenzie di viaggi viene portato a 265 milioni di euro, dunque con un aumento di 240 milioni di euro; la destinazione viene estea anche a guide e accompagnatori.



Sul fronte dei mutui, la sospensione delle rate viene estesa al 31 marzo. Inoltre è prevista l’esenzione della seconda rata Imu 2020 per strutture ricettive, fiere, congressi, stabilimenti balneari e discoteche.



Per quanto riguarda il tax credit, viene aumentato di 180 milioni lo stanziamento, portando anche il credito di imposta al 65%. Inoltre è aumentato di 300 milioni il fondo per il ristoro ai Comuni delle mancate entrate legate all’imposta di soggiorno.