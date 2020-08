Vacanze a tutti i costi: richieste di prestito raddoppiate per poter partire

11:28

Vacanze a tutti i costi, nonostante la crisi economica. Se il 70% dei nostri connazionali non intende rinunciare ad andare in ferie (dati della rilevazione italiani.coop), Il 24% ha dichiarato che usufruirà del cosiddetto Bonus Vacanze, il contributo previsto dal Governo.

Ma il dato che desta più preoccupazione è quello segnalato da Legge3.it, portale che assiste privati ed aziende nel processo di sdebitamento: secondo i dati di Younited Credit quasi il 10% chiederà un prestito per sostenere la spesa del viaggio.



Una percentuale che, rispetto agli anni precedenti, è quasi raddoppiata, mentre aumentano anche le richieste di aiuto per la gestione di debiti o di informazioni sulle normative e la loro attuabilità.



“In molti – osserva Gianmario Bertollo, fondatore di Legge3.it - pensano che per superare il momento basti chiedere un prestito che vada a compensare il calo di entrate economiche. Nella seconda metà del mese di giugno abbiamo ricevuto un aumento del 23% di richieste da parte di persone che hanno accumulato debiti e ora non riescono a gestire la cosa. Nella maggior parte dei casi, circa il 67%, si tratta di individui che hanno acquistato più cose o servizi a rate, e ora la somma di quelle che sembravano piccole cifre è insostenibile”.



Aumentano anche gli indebitati under 35, che rispetto allo scorso anno salgono del 14%.