Dormire nell'ultimo negozio Blockbuster: la novità di Airbnb

11:08

Solleticherà la nostalgia di chi ha vissuto negli anni'90 l'ultima proposta lanciata da Airbnb: dormire nell'ultimo negozio Blockbuster al mondo.

Simbolo di una generazione, prima che la tv digitale la spazzasse via, la catena di noleggio di vhs è pronta a trasformare l'ultimo negozio a Bend, in Oregon, nella location di un grande pigiama party per 12 fortunati.



Sulla piattaforma, infatti, dal 17 agosto si potrà prenotare una notte a scelta tra il 18 e il 20 settembre: quattro persone alla volta avranno a disposizione un'intera nottata per guardare le ultime uscite degli anni'90 in formato vhs, con tanto di divano letto, pouf, cuscini, pop corn e Pepsi.



Oriana Davini