Prima ancora che arrivi il più temuto autunno dell’economia italiana, arriva la batosta di fine estate. Con uno slalom che ha dell’incredibile, da qui a fine mese si affastellano ben 246 scadenze fiscali, per un totale di 8,4 miliardi di euro di gettito.

Il primato del ‘giorno nero’, come riporta ilsole24ore.com, spetta al 20 agosto, ovvero domani, quando si concentreranno l’83% delle date. Tra i principali appuntamenti, il versamento per 4,5 milioni di partite Iva del saldo 2019 e del primo acconto 2020 di imposte sui redditi e contributi con la maggiorazione dello 0,4%.



La concentrazione delle date

L’ingorgo nasce sostanzialmente dai differimenti dei mesi precedenti; nonostante le proteste di commercialisti e associazioni di categoria, il Governo non ha spostato ulteriormente le date.



Il motivo della richiesta di ulteriori rinvii, oltre alla mole di lavoro, risiede anche nella necessità da parte dei contribuenti di reperire le somme da versare e la liquidità necessaria per adempiere ai pagamenti di legge.



Il Governo ha concesso unicamente di spalmare su 24 rate gli importi relativi ai mesi del lockdown.