Tour operating: la filiale svizzera di Sta Travel dichiara fallimento

15:55

Fine dell’avventura per la branca svizzera di Sta Travel. La sezione elvetica del tour operator specializzato in viaggi per i giovani ha dichiarato fallimento.

Come riporta il sito di informazione svizzero cdt.ch, la causa dello stop è proprio la pandemia: circostanza sottolineata dalla stessa azienda in un comunicato.



La scelta è stata dettata dall’incertezza dei prossimi mesi e dal mancato recupero del fatturato, legato alle nuove restrizioni e alle misure di contenimento.



L’azienda, fondata nel 1979, conta ad oggi 2.200 dipendenti in tutto il mondo e 11 filiali in Svizzera.