08:04

Una battaglia per la sopravvivenza. È questo quello che aspetta le agenzie di viaggi nell’immediato futuro, come sottolinea una lettera aperta siglata dal presidente di Adv Unite Cesare Foà.

“Leggiamo sui quotidiani dei mancati aiuti alle agenzie di viaggi, orbene tutti gli enti locali e nazionali sono sordi e ciechi di fronte alle istanze presentate negli scorsi mesi” evidenzia la missiva.



Foà prosegue: “Il nostro settore già penalizzato dalla chiusura forzata dei viaggi e dai mancati incassi da inizio anno ha davanti un futuro ancor più nero” dal momento che “per i prossimi quattro/sei mesi i clienti non partiranno e le compagnie aeree annulleranno i voli”. E anche se la ripartenza delle crociere è sicuramente un segnale positivo, prosegue il presidente, non basta da sola ad alimentare il business delle agenzie di viaggi.



L’orizzonte

“Ora bisogna capire se le nostre attività chiuderanno definitivamente grazie ai mancati aiuti o avremo la forza di sopravvivere per i prossimi sei mesi e ripartire” si legge ancora nella lettera.



Le parole di Foà descrivono un orizzonte temporale ben preciso, quello della prossima stagione invernale: al termine della quale si tireranno realmente le somme.