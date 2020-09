Klook cresce in Italia con il servizio di acquisto dei biglietti ferroviari

14:24

Klook, la piattaforma di prenotazione di attività e servizi di viaggio approdata lo scorso anno sul mercato italiano, amplia il suo raggio d’azione nella Penisola introdicendo il servizio di prenotazione e acquisto dei biglietti ferroviari da e per più di 350 stazioni in tutta Italia.

“Un modo - spiega ad adnkronos.it Nicolò Grosoli, senior marketing manager per Klook in Italia - per spronare i viaggiatori italiani a riscoprire la bellezza della nostra nazione, viaggiando in sicurezza e in modo conveniente, poiché nella nostra piattaforma non applichiamo costi aggiuntivi di prenotazione del biglietto del treno".



I Crediti Klook

Klook introduce inoltre il suo sistema di incentivi, i Crediti Klook, che daranno ai clienti italiani la possibilità di godere di vantaggi esplorando il territorio nazionale. Prenotando attività su Klook (inclusi i biglietti del treno), i clienti possono ottenere fino al 10% del valore di prenotazione, sottoforma di crediti Klook. I crediti possono essere quindi utilizzati nelle successive prenotazioni tra le oltre 100mila attività e servizi di viaggio in tutto il mondo.



L'offerta

L'offerta di Klook spazia dai biglietti salta la fila del Colosseo a Roma alle visite guidate ai Musei Vaticani, dai tour giornalieri nei dintorni di Firenze alle degustazioni enogastronomiche a Bologna, Parma e nel resto dell'Emilia Romagna, fino ai biglietti di accesso ai parchi di divertimento italiani.



Nell’ultimo anno Klook ha aperto uffici a Milano, Londra, Berlino, Amsterdam e Barcellona. La piattaforma offre anche metodi di pagamento preferenziali a livello locale ed è disponibile in diverse lingue europee tra cui italiano, francese, spagnolo, russo e tedesco.