Dpcm: nuove regole per trasporti locali e ricongiungimenti internazionali

10:36

Una sostanziale riconferma delle misure adottate fino ad oggi. Il nuovo Dpcm introduce poche novità, andando sostanzialmente a prolungare fino al 30 settembre quanto già previsto ad oggi.

Restano dunque i vincoli come il tampone obbligatorio per chi arriva da Paesi a rischio, ovvero Spagna, Malta, Grecia e Croazia. Di fatto, come sottolinea adnkronos.com, il Dpcm recepisce tutte le indicazioni precedentemente contenute nell’ordinanza del ministero della Salute, confermando anche la ‘black list’ formata da 16 Paesi da cui non è possibile arrivare in Italia.



Unica variazione, la deroga per il ricongiungimento delle coppie internazionali, che riguarda coloro che hanno una ‘stabile relazione affettiva, anche se non conviventi”.



Novità anche per il trasporto locale: la capienza viene infatti ampliata all’80% dei posti per i passeggeri, nel caso in cui ci siano efficaci sistemi di aerazione.