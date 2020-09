di Oriana Davini

08:02

Non è una startup ma "un'azienda con un progetto imprenditoriale serio, strutturato su un modello circolare dove le adv avranno un ruolo fondamentale di partnership": così Glauco Auteri definisce Viagger, nuova realtà del turismo di cui è fondatore e general manager insieme a Diego Ricchiuti e Augusto Odone, che ricopre la carica di ceo.

A chi venisse spontaneo il paragone con altre realtà di consulenti di viaggio che lavorano da remoto, Auteri sgombra subito il campo da ogni dubbio: "La nostra mission è creare un nuovo modello di distribuzione turistica con un rapporto orizzontale a tre: il cliente, l'adv e Viagger".



In pratica, per ogni Viagger c'è un'adv di riferimento che ha scelto di aderire al progetto: "Questa potrà quindi contare su uno o più Viagger che opereranno per lei sul territorio, approcciando i clienti al di fuori delle pareti fisiche e con strumenti digitali nuovi". Il momento della prenotazione potrà "avvenire in adv o tramite il Viagger, in luoghi e orari che sceglie liberamente il cliente al di fuori dei parametri soliti".



Piano triennale

Il piano industriale, spiega il ceo Odone, "è triennale e ambizioso per numero di adv che vogliamo coinvolgere". Oltre al processo di selezione dei Viagger, l'altro fronte aperto riguarda ora i fornitori: "Saremo selettivi per scegliere quelli giusti - assicura Auteri - e valutiamo in che modo coinvolgere i network".