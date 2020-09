Autentico Hotels: via all'accordo commerciale con Welcome Travel

15:19

Un accordo all’insegna dell’italianità, “una grande opportunità per rafforzare la posizione sul nostro mercato”. Così Mario Cardone, ceo di Autentico Hotels (nella foto), definisce l’intesa siglata dalla collezione di hotel indipendenti con Welcome Travel, la rete distributiva che vanta oltre 1300 agenzie di viaggi in tutta Italia.

L’obiettivo della partnership commerciale è la promozione dei 16 hotel di lusso della collezione con un panel di attività che vada oltre l’attuale scenario di mercato, ideando una serie di iniziative mirate a incrementare le presenze italiane all’interno delle strutture Autentico nel prossimo biennio.



La collezione riunisce hotel e dimore di pregio che si contraddistinguono per l’unicità delle location, il servizio e l’accoglienza familiare: “Ogni struttura Autentico - spiega Cardone - ha una storia unica, un legame con il territorio e le sue tradizioni locali che vogliamo promuovere e trasmettere affinché tutti noi italiani possiamo apprezzare sempre di più le bellezze del nostro Paese”.