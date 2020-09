Cities Direct chiude i battenti dopo 20 anni

10:43

Finisce la storia di Cities Direct, operatore inglese che riuniva con diversi marchi tra cui Rome Direct. Dopo 20 anni di lavoro, l’azienda si è trovata costretta a chiudere i battenti a partire da lunedì scorso, a causa delle restrizioni di viaggio legate al Covid-19.

Tutto ciò che rimane dell’operatore è un messaggio sulla home page del sito, che fornisce alcune informazioni sui rimborsi. Agli agenti di viaggi che attualmente hanno in cassa pagamenti non ancora versati per prenotazioni con Cities Direct, viene consigliato di non utilizzare questi importi per i rimborsi sino a che non avranno ricevuto istruzioni specifiche.



Cities Direct aveva iniziato a operare nel settembre del 2000 e chiude esattamente un ventennio dopo, accantonando definitivamente i progetti per il futuro.