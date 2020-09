Tui France, agenti di viaggi in sciopero

11:44

Va in scena la protesta degli agenti di viaggi di Tui France. Dei 65 punti vendita della rete, circa 60 oggi sono in sciopero contro le scelte della società per rispondere alla crisi Covid.

Secondo quanto riporta tourmag.com la prossima azione sarebbe prevista il prossimo 14 settembre nella sede di Tui France.



La protesta è partita in seguito al piano di revisione annunciato dai vertici, che vedrebbe un taglio del 65% della forza lavoro, in base alle prime informazioni riportate. Il piano è stato varato proprio per far fronte alle difficoltà del comparto legate alle limitazioni ai viaggi negli ultimi mesi.