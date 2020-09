Le offerte Ndc di Air France-Klm su Amadeus

11:29

Ora le agenzie possono accedere ai servizi Ndc di Air France-Klm attraverso Amadeus Travel Platform. Le due aziende hanno infatti siglato un accordo per la messa a disposizione sulla piattaforma delle offerte Ndc del vettore.

Per accedere ai contenuti, gli agenti dovranno firmare accordi bilaterali con il vettore e Amadeus. “Questo accordo – spiega Pieter Bootsma, chief revenue officer di Air France-Klm - è un passo importante nella nostra strategia a completamento della nostra rete di distribuzione Ndc esistente, in particolare per le agenzie di viaggio con un livello più elevato di esigenze di servizio, come le business travel agencies”.



I servizi

Negli ultimi anni, Air France-Klm ha collaborato con Amadeus per collegare i suoi servizi Ndc ad Amadeus Travel Platform. I flussi di prenotazione, ordine e pagamento sono già stati integrati, il che significa che gli agenti di viaggi pilota potranno prenotare, utilizzando Ndc, sulla piattaforma Amadeus nel quarto trimestre di quest'anno. La completa integrazione, con l’assistenza, è prevista per la prima metà del 2021.



Gli agenti potranno cercare, confrontare, prenotare e fornire assistenza in un'unica visualizzazione combinata tramite la loro Amadeus solution di riferimento, sia Travel API che Selling Platform Connect. Amadeus consentirà inoltre ai viaggiatori corporate di prenotare via NDC tramite Cytric Travel & Expense.



“Siamo orgogliosi di essere pionieri in questa evoluzione – aggiunge Gabriele Rispoli, direttore commerciale Amadeus Italia -. Le agenzie Amadeus saranno in questo modo ancora più competitive e potranno offrire una proposta ancora più completa ai propri clienti. Continuiamo ad esssere sempre al lavoro per arricchire la nostra offerta, e garantire ai nostri partner agenti di viaggio condizioni e processi operativi sempre più favorevoli.”